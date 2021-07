Bologna, si ribalta furgone trasportante bombole di ossigeno

Alle 09:20 del 16 Luglio i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel territorio comunale di Calderara di Reno, in via Persicetana, per un incidente stradale. Un furgone che trasportava bombole di ossigeno ha sbandato ed è finito fuori strada. Sul posto due squadre VVF con l’autogrù. Il conducente, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, è stato liberato dalle lamiere e affidato alle cure del personale del 118. Successivamente è stato messo in sicurezza il furgone incidentato e il suo contenuto.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=73650