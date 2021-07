Coronavirus, Filippine: registrato primo decesso per variante Delta

08:27 – Le Filippine stanno tentando di accelerare la campagna di vaccinazione, soprattutto a seguito della scoperta del primo decesso registrato dovuto alla variante Delta. Le Filippine hanno registrato 1.490.665 casi di contagio da Coronavirus dall’inizio della Pandemia, 26.314 decessi e hanno iniettato 13.442.299 dosi di vaccino. Erano stati scoperti 16 casi di contagio da variante Delta, 11 dei quali sembra siano stati acquisiti localmente. La vittima è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale di Manila, la capitale. “Delle 11 trasmissioni locali, almeno sei sono state rilevate nell’isola meridionale di Mindanao, due nell’area di Metro Manila, una nel centro di Luzon e due nella regione centrale di Visayas“, scrive AL-JAZEERA. La variante Delta scoperta in India, può infettare fino a otto persone, in quanto è molto più contagiosa di tutte le altre varianti, per tanto le autorità stanno cercando di adoperare delle misure che limitino la diffusione di tale variante. (cit. AL-JAZEERA)

