Covid. Gela zona rossa dal 18 al 23 Luglio

(DIRE) Palermo, 16 Lug. – Gela è il quarto comune siciliano che diventa zona rossa. Lo dispone un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, appena firmata. Il provvedimento si è reso necessario a causa del considerevole incremento dei positivi al Covid ed era stato preannunciato dal sindaco della cittadina nissena Lucio Greco visti i 190 casi settimanali registrati. L’ordinanza sarà in vigore da domenica 18 luglio fino a venerdì 23 dello stesso mese. Attualmente, fino a mercoledì 21 luglio, sono già in zona rossa anche i Comuni di Mazzarino e Riesi, sempre nel Nisseno, e Piazza Armerina, in provincia di Enna. (Sac/Dire) 17:35 16-07-21