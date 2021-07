Effetto Coronavirus, UK: diminuisce produzione di carne per assenza di personale

09:07 – L’industria della carne avverte che i consumatori inglesi potrebbero vedere una riduzione dei prodotti, a causa delle assenze del personale dovute all’aumento di casi di Covid-19. Le aziende dell’industria della carne avevano il 10% in meno del personale necessario per la produzione già prima della pandemia, la quale ha aggravato la situazione. Le industrie hanno così deciso di diminuire la gamma di prodotti per semplificare la produzione e compensare le mancanze. I primi prodotti che potrebbero sparire dagli scaffali del Regno Unito, sono quelli che richiedono macellai esperti, ma sono anche le linee di produzione più redditizie, dunque l’impatto economico sulle industrie potrebbe essere enorme. Anche in altri settori la carenza di personale fa sentire il suo peso, per tanto le autorità stanno cercando di limitare il numero di lavoratori in quarantena, tra quelli che sono realmente entrati in contatto con un malato. (cit. BBC)

