Forlì-Cesena, un’auto si ribalta in un canale a Roncadello

Alle 9 di questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Via del Canale, in località Roncadello, per un incidente stradale. Un’autovettura, per causa in corso di accertamento, si è ribaltata ed è finita nel canale che costeggia la strada. I Vigili del Fuoco hanno estratto la persona alla guida rimasta ferita, affidata poi alle cure del personale Romagna Soccorso intervenuto con un’ambulanza e un’automedica. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti del caso.

