ROMA – L’attore, Libero De Rienzo, 44 anni, è stato trovato privo di vita, ieri alle 20 circa, in un appartamento in zona Madonna del Riposo, a Roma. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della stazione Madonna del Riposo che indagano sul ritrovamento. La causa della morte potrebbe essere riconducibile ad un infarto. Indagini in corso.