Vaccino. SItI a Ministero: accelerare seconda dose per soggetti difficili da raggiungere

(DIRE) Roma, 16 Lug. – Durante lo svolgimento del 53° Congresso Straordinario – Virtual Edition – “La prevenzione al tempo del Covid”, organizzato dalla Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) è emersa una necessità da parte dei Dipartimenti di Prevenzione di tutt’Italia. Di questo si fa portavoce il Presidente della Società Italiana di Igiene, Dr. Antonio Ferro, “Sentiamo fortemente l’esigenza di un parere unico a livello nazionale per l’utilizzo del vaccino Janssen Johnson&Johnson per tutti i casi in cui è difficile raggiungere i soggetti per la seconda dose (es. homeless, marittimi…). I pareri etici richiesti a livello locale stanno bloccando le attività di vaccinazione dei Dipartimenti di Prevenzione. I medici vaccinatori della sanità pubblica sono in grado di valutare l’utilizzo delle varie tipologie di vaccino nella popolazione. Si chiede pertanto una rivalutazione della norma sulle indicazioni in proposito da parte del Ministero della Salute”. In calendario fino al 17 luglio, il Convegno proseguirà oggi con una serie di tematiche legate alla gestione della pandemia nei diversi setting, ma anche alle coperture vaccinali per l’infanzia, l’adolescenza, l’adulto e l’anziano, gli screening oncologici e le prospettive di riforma del Sistema Sanitario Nazionale. L’evento si concluderà sabato 17 luglio con la Tavola Rotonda: le Regioni a confronto sull’emergenza pandemica e rapporti tra gli organi dello Stato e Regioni e Province autonome. (Comunicati/Dire) 12:06 16-07-21