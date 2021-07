Palo del Colle (Ba). Carabinieri intercettano uno scambio di sostanza stupefacente sulla SS 96, un arresto

Comando Provinciale di Bari – Palo del Colle (Ba) , 17/07/2021 09:07

I Militari della Stazione Carabinieri di Palo del Colle hanno arrestato una 56enne, palese, per spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, l’attenzione dei Carabinieri si è concentrata su diversi soggetti già conosciuti, ed in particolare su una donna palese la quale è stata notata con atteggiamenti sospetti. I militari hanno deciso quindi di seguirla. Dopo poco la donna, fermatasi sulla SS96, e avvicinata da altro soggetto, è stata notata cedere una dose di sostanza stupefacente.

Al quel punto i Carabinieri hanno deciso di intervenire, bloccando i due. Si è proceduto a perquisizione personale di entrambi, operazione che confermava quanto appena visto dagli operanti. Infatti veniva rinvenuta sia la dose di eroina del peso di 2,5 gr. appena ceduta, sia la somma contante di 35 euro corrispettivo della dose. Sono state trovate e sequestrate, poi, ulteriori due dosi di eroina per un peso totale di 6,9 gr. Entrambi i soggetti fermati sono stati accompagnati in caserma, dove la 56enne, è stata dichiarata in arresto e, su disposizione dell’A.G., dopo l’udienza di convalida, è stata sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Bari.