Reggio Calabria, Associazione Dedalo: al via Mostra Collettiva “Anime Nuove”

11:01 – L’Associazione Dedalo, oggi, Sabato 17 Luglio 2021, in occasione dell’“Estate Reggina”, torna con l’evento Mostra Collettiva “Anime Nuove” presso il nuovo Water Front di Reggio Calabria. La Mostra Collettiva «Anime Nuove» curata da Silvana Marrapodi, organizzata dall’Associazione Dedalo con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, porta in esposizione le donne artiste emergenti: Caterina Bertuca, Silvana Marrapodi, Maria Modafferi, Roberta Tramontana. La Mostra Collettiva è un percorso di sensazioni ed emozioni espresso con pluralità di linguaggi, alla scoperta di «Anime Nuove» che fuoriescono dalla clausura degli Atelier per trasformarsi in una unità artistica ed esporsi alla comunità. Nelle nuova apertura post-lockdown, Dedalo ha unito arte e teatro, due importanti realtà della città, infatti la mostra è allietata da intermezzi recitativi sul ruolo delle donne nella società moderna liberamente scritti e interpretati dall’Attore Giuseppe Polimeno e l’Attore Massimo Lo Presti, seguiti dalle battaglie dimostrative di scherma storica della squadra dell’Associazione Milites Trinachie capitanata dal Magistro del Combattimento di Scherma Medievale Francesco Ramirez, con il suo staff. Una bellissima manifestazione di grande interesse culturale per la Città di Reggio Calabria.

SM