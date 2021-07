(DIRE) Roma, 18 Lug. – Sono 3.127 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia da ieri a fronte di 165.269 tamponi per un tasso di positività che sale all’1,9%. I decessi sono 3, ieri erano stati 13. Sono invece 156, sei meno di ieri, le persone ricoverate in terapia intensiva. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. (Sor/ Dire) 17:02 18-07-21