Covid. Salvini: No chiusure, ragazzi liberi di divertirsi

(DIRE) Roma, 18 Lug. – “Questa deve essere un’estate di attenzione ma non terrore. Chi rischia di più, come gli anziani, e’ giusto metterli nelle condizioni che siano tutelarli. Ma lasciamo i ragazzi liberi di divertirsi nel rispetto delle regole. I dati dell’Inghilterra ci dicono che è vero che la variante Delta è più contagiosa ma non cambia il numero dei morti non voglio sentir parlare di chiusure, coprifuoco, zone rosse, arancioni”. Lo dice a Chioggia il leader della Lega, Matteo Salvini. (Sor/ Dire) 15:43 18-07-21