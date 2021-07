Rifiuti. Zingaretti: “Fatto di tutto per aiutare Roma, contrario ad apertura Albano”

(DIRE) Roma, 18 Lug. – “In questi mesi abbiamo fatto di tutto per aiutare Roma ordinando il conferimento dei suoi rifiuti praticamente ovunque. Io sono contrarissimo ora all’apertura di Albano, decisione presa per altro senza indicare nessuna soluzione definitiva. Questo scaricabarile in una città che ha raggiunto l’80% di raccolta differenziata è un evidente atto di arroganza che esaspera il clima. Da mesi spesso da soli e inascoltati abbiamo indicato la necessità che Roma si doti di suoi impianti. L’apertura l’ha voluta la sindaca con un’ordinanza usando, vedremo se legittimamente, il suo ruolo di presidente della Città Metropolitana per portarci i rifiuti di Roma. È ovvio che se apre, Roma dovrà portarci i suoi rifiuti compresi quelli che ora sta portando a Viterbo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, rispondendo ai giornalisti a margine della Festa dell’Unità di Roma. (Rel/ Dire) 20:35 18-07-21