VI edizione della “Magica Notte di Chianalea”: assegnati i premi “Pesce Spada d’oro”

Nell’incantevole scenario della Baia di Chianalea, si è svolta la VI edizione della “Magica Notte di Chianalea”, durante la quale sono stati insigniti del premio “Pesce Spada d’oro” illustri personaggi della nostra meravigliosa Calabria, che si distinguono per il legame forte con il mare. Il Premio simboleggia la tradizione dell’antico borgo, basata sulla pesca del pesce Spada. Il riconoscimento è stato assegnato a Pippo Callipo, industriale, la cui Azienda rappresenta il connubio con tutte le attività del mare, e a Nuccio Caffo, imprenditore, che ha dedicato, rappresentandola graficamente, l’etichetta del prodotto di punta delle proprie distillerie l borgo marittimo di Capo Vaticano, la splendida località del tratto della costa degli Dei, e a Piero Grillo, giovane imprenditore, armatore, noto anche per le sue attività nel ramo della Ristorazione. La serata si è svolta in due tempi: dapprima a bordo della bellissima imbarcazione “La Baronessa”, di seguito, sulla pedana del Bleu de Toi, della famiglia Polistena. Una serata sobria, ricca di significato, con la speranza di riprendere al più presto e fare della Calabria una regione turistica di eccellenza. L’Associazione Incontriamoci Sempre, organizzatrice della serata, dopo il successo mediatico degli ultimi tempo, culminato con la presenza sul Magazine “Le Frecce” di Fs e sulle news di Fsnews.it, è già impegnata sul fronte sociale e culturale, attraverso la bellissima location della Stazione Fs di S Caterina a Reggio Calabria.