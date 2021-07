Covid. Ipotesi, per zona bianca meno del 5% di terapie intensive

(DIRE) Roma, 19 Lug. – A quanto si apprende, l’ipotesi a cui lavora il governo nel definire i nuovi parametri per la classificazione del livello di rischio Covid prevede che restino in zona bianca le Regioni che abbiano un tasso di occupazione delle terapie intensive inferiore al 5% dei posti letto, e inferiore al 10% nei reparti ordinari. In sintesi, una regione che superi la soglia dei 50 casi su 100mila abitanti, per tre settimane di fila – criterio oltre il quale si entrerebbe in zona gialla – se rispondesse a questi criteri resterebbe ‘bianca’. Si tratta di un’ipotesi, sulla quale nelle prossime ore si aprira’ il confronto nella cabina di regia del governo e con le regioni. (Rai/ Dire) 19:08 19-07-21