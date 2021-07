Maltempo. Germania, l’Ordine di Malta: al lavoro 900 volontari

Khevenhuller (Presidente): Scenari da seconda guerra mondiale

(DIRE) Roma, 19 Lug. – Più di 900 volontari dell’Ordine di Malta sono attualmente in azione dopo le devastanti inondazioni che hanno colpito alcune zone della Germania. Come informa l’Ordine in una nota, stanno aiutando le persone coinvolte fornendo cibo e assistenza e contribuendo alla ricostruzione dove possibile. Secondo le informazioni attuali, almeno 157 persone sono morte a causa delle inondazioni, mentre decine sono ancora disperse. Un bilancio, purtroppo, destinato ad aumentare con il passare delle ore. Georg Khevenhuller, presidente del servizio di soccorso volontario dell’Ordine di Malta in Germania, ha dichiarato: “Non abbiamo visto distruzioni di questa portata in alcuni luoghi dai tempi della seconda guerra mondiale. La situazione operativa è drammatica e cambia costantemente”. A distanza di diversi giorni dall’inizio del disastro, l’azione dei volontari dell’Ordine di Malta non si è mai interrotta. “Stiamo sostenendo i vigili del fuoco, la protezione civile, il soccorso d’emergenza e i servizi di polizia fornendo cibo, provviste e luoghi di riposo”, ha detto Khevenhuller. “I nostri cappellani e i volontari addestrati sono anche disponibili per fornire supporto psicosociale ai servizi di emergenza – molti dei quali vedono per la prima volta un disastro di questa portata”. Douglas Saurma, presidente del Malteser International Europa, l’organizzazione di aiuti internazionale dell’Ordine di Malta, riferisce che la situazione è incredibilmente diversa da luogo a luogo: “In alcune aree stiamo ancora soccorrendo e curando le persone. In altre, sono già in corso le operazioni post-disastro e stiamo fornendo assistenza”