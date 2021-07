Slittino. Alluvione tedesca distrugge la pista di Koenigssee

Niente gare per la prossima stagione

(DIRE) Roma, 19 Lug. – Anche le discipline invernali pagano un prezzo per la spaventosa alluvione che ha colpito nei giorni scorsi il territorio tedesco. In particolare, è la “Lotto Bayern Eisarena” di Koenigssee ad aver riportato i maggiori danni. La pista è completamente distrutta e ricoperta da detriti di ogni genere. La federazione internazionale di bob e skeleton, cui si aggiungerà anche quella dello slittino, ha già emanato una nota ufficiale nella quale si annuncia che nessun evento sportivo potrà essere ospitato sulla pista di Koenigssee nella prossima stagione. Saltano dunque gli impegni previsti sulla pista tedesca, uno dei capisaldi delle discipline del ghiaccio internazionale. Ora i calendari dovranno essere rivisti, alla luce del forfait tedesco. L’organizzazione locale, ancora in balia dello shock dovuto all’alluvione, sta cominciando ad attivare le squadre di lavoro per riportare la pista nelle sue condizioni normali. Ma sarà un percorso lungo e costoso. (Com/Gas/ Dire) 18:51 19-07-21