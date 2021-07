UE. Bernini (FI): Svolta green rischia di essere un boomerang

(DIRE) Roma, 19 Lug. – “La strategia scelta dall’UE sulla sostenibilità ambientale, fatta come se non vivessimo in un mondo globalizzato, rischia di diventare un boomerang economico ed industriale che, lasciando via libera a potenze come Cina e India, comporterà chiusure generalizzate di aziende sane e perdite di posti di lavoro, non solo nel settore automobilistico, ma anche in comparti come la packaging valley emiliana che ha già compiuto sforzi decisivi per accelerare la transizione energetica e ambientale. I tempi strettissimi dettati dall’Ue sono quindi incompatibili con la realtà di un’industria che sta faticosamente uscendo dalla crisi peggiore del secolo”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Vid/ Dire) 17:59 19-07-21