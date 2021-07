Corigliano Rossano (Cs). Eseguita misura di custodia cautelare personale a carico di un incensurato

Nella giornata del 17 Luglio u.s. , gli Agenti del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano hanno eseguito la misura di custodia cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti un soggetto di anni 35. L’ordinanza di applicazione della misura è stata richiesta dal P.M. Dott. Luca PRIMICERIO. Il provvedimento è scaturito come aggravamento della misura coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che aveva più volte denunciato il soggetto per aver subito minacce e danneggiamenti.

L’ ultimo episodio , è avvenuto in un noto locale notturno del lungomare dell’area urbana di Rossano, quando personale del suddetto Commissariato di P.S. interveniva su richiesta della parte offesa ed invitava il soggetto ad allontanarsi in osservanza ai provvedimenti giurisdizionali restrittivi emessi nei suoi confronti. Gli elementi raccolti di inosservanza delle prescrizioni e la noncuranza e lo spezzo di ogni forma di controllo dell’autorità consolidavano le ipotesi investigative che consentivano l’emissione del decreto da parte del Tribunale di Castrovillari.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Cosenza/articolo/114060f66f970903d776711638