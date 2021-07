Covid. Campania, oggi 233 nuovi positivi su 7.168 tamponi molecolari

Registrato un solo decesso nelle ultime 48 ore

(DIRE) Napoli, 20 Lug. – Sono 233 i nuovi positivi registrati oggi in Campania a fronte dei 7.168 tamponi molecolari effettuati. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Campania aggiornando il dato alle 23:59 di ieri, lunedì 19 luglio. Nel bollettino ordinario indicati anche 7.326 tamponi antigenici somministrati e 3 decessi, di questo uno solo avvenuto nelle ultime 48 ore. Nel report sono riportati anche 13 degenti in terapia intensiva e 184 ricoverati in area non critica. (Gup/Dire) 17:50 20-07-21