Nuova ordinanza del Governatore Musumeci

(DIRE) Palermo, 20 Lug. – Tampone obbligatorio anche per chi arriva in Sicilia da Francia, Grecia e Paesi Bassi o per chi vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti. Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal governatore Nello Musumeci. Le stesse misure di prevenzione anti-Covid sono già previste per chi proviene da Spagna, Portogallo e Malta, oltre che da alcuni Paesi extraeuropei, come disposto dal ministero della Salute. (Com/Sac/Dire) 18:41 20-07-21