Covid. Tajani: Green pass per ristoranti dopo l’estate

(DIRE) Roma, 20 Lug. – “Bisogna rafforzare la campagna di vaccinazione, puntando sulle farmacie e sui luoghi di prossimità. Siamo favorevoli al green pass per i vaccinati o per chi fa un tampone. noi siamo per i tamponi gratuiti. Siamo per la revisione dei parametri per il colore delle regioni, legando i numeri ai ricoveri e non ai contagi”. Lo dice Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, durante una conferenza stampa del partito. “Noi siamo per il green pass per manifestazioni sportive, concerti, teatri, cinema, eventi come matrimoni e cresime. Per poi allargarlo dopo la fine dell’estate, se necessario, anche nei locali chiusi”, aggiunge. “Non ci possiamo permettere un altro lockdown, siamo contrari”, conclude Tajani. (Anb/ Dire) 12:11 20-07-21