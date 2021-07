ITS. Gelmini: Presto avremo legge moderna, opportunità per giovani e imprese

(DIRE) Roma, 20 Lug. – “Grande soddisfazione per l’approvazione da parte dell’Aula della Camera dei deputati della proposta di legge sugli Istituti tecnici superiori, una realtà importante e non ancora adeguatamente valorizzata nel nostro Paese, e che per questo ha bisogno di un intervento normativo per ridefinire obiettivi e mission. La pdl licenziata da Montecitorio, presentata anni fa a firma mia e della collega Valentina Aprea, vuole dare risposte concrete alla crescente domanda di figure specializzate da parte delle imprese e vuole gettare le basi per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, evitando che le considerevoli risorse europee stanziate possano essere sprecate. Ringrazio il ministro dell’istruzione Bianchi per il prezioso supporto a questa iniziativa legislativa e i parlamentari della Commissione Cultura della Camera per il lavoro svolto in queste settimane. Mi auguro che il testo possa adesso essere presto approvato anche dall’Aula del Senato, per avere una legge moderna, al passo con i tempi, una opportunità per i giovani, per le famiglie, per le imprese e per l’intero Paese”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. (Vid/ Dire) 18:06 20-07-21