Parma. Arrestato cittadino tunisino per tentato omicidio in via Bologna

Nella notte del 18.07.2021 il personale dell’UPGSP della Questura di Parma ha proceduto all’arresto di un ventottenne tunisino resosi responsabile del reato di tentato omicidio. In particolare, lo straniero per motivi non ancora precisati si è recato a casa di un suo conoscente armato di un coltello, con la probabile intenzione di ucciderlo.

Dopo aver bussato insistentemente alla porta il residente l’ha aperta, trovandosi davanti lo straniero armato che gli si scagliava contro. Dopo una prima coltellata – localizzata sotto la mandibola – tra i due è sorta una colluttazione, nel contesto della quale il cittadino tunisino, caduto rovinosamente a terra, ha perso il coltello. La vittima, dopo essersi divincolata, è riuscita a fuggire, scendendo velocemente le scale e ritrovandosi nella pubblica via. Lì ha chiamato il 113 che immediatamente ha inviato due volanti.

Pochi secondi dopo l’arrivo delle volanti della Questura, l’aggressore tunisino esce – senza maglietta e ricoperto di sangue – dall’ingresso dello stabile in cui si è consumata la violenza. Così, gli agenti – dopo aver ricostruito minuziosamente la dinamica dei fatti e dopo aver condotto entrambi i soggetti in Pronto Soccorso – hanno proceduto con l’arresto dell’aggressore, deferendolo all’A.G. per il reato di tentato omicidio.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Parma/articolo/97060f6704a501b8032460647