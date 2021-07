Sicilia. Non passa emendamento al ddl edilizia su sanatoria immobili

Voto segreto affossa presentata da assenza

(DIRE) Palermo, 20 Lug. – L’Assemblea regionale siciliana boccia la proposta di sanatoria delle costruzioni abusive entro i 150 metri dalla costa, edificate prima dell’1 Ottobre 1983, che era contenuta in un emendamento aggiuntivo al ddl sull’edilizia a firma del deputato di Diventerà bellissima Giorgio Assenza. Sala d’Ercole si è espressa con voto segreto, chiesto dal deputato di Forza Italia Alfio Papale. L’emendamento, sul quale si era espressa negativamente la commissione di merito, è stato bocciato per due voti: 24 a 22. “Nessuna sanatoria per ciò che è stato costruito negli ultimi 40 anni – aveva affermato in Aula Assenza difendendo l’emendamento – ma soltanto il tentativo di risolvere un problema che intasa Comuni e Cga”. A favore dell’emendamento si era espresso anche il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, che aveva affermato: “Nessuna intenzione di cementificare o sanare abusivismi selvaggi, ma soltanto il tentativo di sanare situazioni che hanno creato ingiustizie e disparità di trattamento tra i cittadini”. (Sac/Dire) 19:18 20-07-21