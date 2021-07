Covid. In Sicilia 550 nuovi casi e 9 morti in 24 ore

(DIRE) Palermo, 21 Lug. – Sono 550 i nuovi casi Covid scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato è emerso su un totale di 14.234 tamponi antigenici e molecolari eseguiti sull’Isola. La Sicilia, secondo il report del ministero della Salute, piange anche nove decessi. I guariti tra ieri e oggi sono invece 150. Gli attuali positivi sono 6.191, 391 in più rispetto a ieri. Preoccupa il dato relativo ai nuovi positivi riscontrati nel Ragusano: sono stati 175. Sul fronte ospedaliero si contano 165 ricoverati in regime ordinario e venti in terapia intensiva o sub-intensiva. (Red/Dire) 18:30 21-07-21