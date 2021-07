Covid. Meloni: Se indiscrezioni confermate chiedere risarcimenti a Pechino

(DIRE) Roma, 21 Lug. – “Per un anno e mezzo l’ipotesi che il Covid-19 fosse uscito dal laboratorio cinese di Wuhan è stata bollata come fake news. Ora dalla stampa apprendiamo che la Cina sarebbe pronta ad ammettere l’errore. Il governo, se le indiscrezioni di stampa fossero confermate, dovrebbe chiedere al regime di Pechino i risarcimenti per le vite umane falcidiate e per gli incalcolabili danni economici e sociali. Le migliaia di vittime italiane meritano verità e giustizia. Basta silenzio e omertà”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. (Tar/ Dire) 13:36 21-07-21