(DIRE) Roma, 21 Lug. – “Calano i ricoverati in terapia intensiva i ricoverati generali” per covid: “Dobbiamo invitare tutti alla cautela ma senza far ripiombare l’Italia nella paura, nella chiusura e nel terrore”. Così Matteo Salvini, alla presentazione di un libro. (Anb/ Dire) 18:26 21-07-21