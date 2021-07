Pavia, a fuoco nella notte una legnaia a Zinasco

Nella notte i Vigili del Fuoco sono stati impegnati a Zinasco per spegnere un vasto incendio di una legnaia. Le fiamme hanno interessato circa 600 quintali di legna e un mezzo agricolo, un trattore, andato completamente in fumo. Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento di diverse squadre e mezzi, tra cui APS (Auto Pompa Serbatoio) e ABP (Auto Botte Pompa) da Pavia, APS dei Vigili del Fuoco Volontari di Mede e ABP dei Vigili del Fuoco Volontari di Robbio. È stato utilizzato anche il liquido schiumogeno per poter abbassare le fiamme e completare le operazioni di bonifica. Il lavoro dei Vigili del Fuoco è terminato alle 2 di notte, dopo circa 6 ore di impegno continuo. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=73746