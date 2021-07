Vaccino. Von der Leyen: Accordo Pfizer in Africa è grande notizia

(DIRE) Bruxelles, 21 Lug. – “L’accordo tra BioNTech-Pfizer e il gruppo Biovac per produrre 100 milioni di vaccini anti-Covid-19 in Sudafrica è una grande notizia per l’Africa”. Così sul suo profilo Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha aggiunto: “L’Unione europea è impegnata a sostenere l’Africa nello sviluppo della propria capacità di produrre vaccini a partire da un’iniziativa da 1 miliardo di euro”. Le case farmaceutiche BioNTech e Pfizer hanno precisato via Twitter che Biovac, una società con sede a Città del Capo, in Sudafrica, supporterà “produzione e distribuzione” nel continente africano. (Pis/Dire) 18:52 21-07-21