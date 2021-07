Campo rom, Furgiuele: Chiederemo intervento immediato dell’esercito

Questa mattina sono stato ricevuto dal Sottosegretario alla difesa Stefania Pucciarelli alla quale ho esposto la grave problematica del campo rom di Lamezia e l’urgenza di intervenire immediatamente, prima che tornino a verificarsi nuovi dannosi roghi come l’ultimo del 14 Luglio. È necessario infatti mobilitare l’esercito per presidiare un sito che nei fatti è fuori dalla legalità.

In tale direzione, io e il Presidente Spirlì, solleciteremo il Prefetto di Catanzaro affinché chieda l’utilizzo dei militari di “Strade sicure” controllare il campo Rom di Scordovillo in attesa che dell’avvio dell’iter di sgombero. È tempo di dare risposte certe. Per tale ragione andremo fino in fondo: Scordovillo è emergenza nazionale, e come tale bisogna affrontarla adesso!

On. Domenico Furgiuele Parlamentare Repubblica Italiana Lega Salvini Premier