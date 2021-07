Cava de’ Tirreni (Sa): La Polizia arresta rapinatore

Personale delle Volanti del Commissariato di P.S. di Cava de’ Tirreni ha tratto in arresto, per rapina impropria, un soggetto di anni 62, pluripregiudicato per vari delitti contro il patrimonio, già resosi responsabile, nella serata di ieri, del furto di un’auto. In particolare, il pregiudicato, anche nella mattinata odierna, ha rapinato un furgone-frigorifero utilizzato per il trasporto del latte da distribuire agli esercizi commerciali del centro cittadino metelliano. Verso le ore 6,45, infatti, è giunta al COT del Commissariato di P.S. la comunicazione che era stato asportato un furgone in via della Repubblica e che si era allontanato verso la Statale Tirrenica 18, in direzione Nocera. Il personale operante si è posto alla ricerca del veicolo e lo ha intercettato in via XXV Luglio dove è iniziato un inseguimento, conclusosi a pochi chilometri di distanza, nel corso del quale un agente di polizia, con una rocambolesca azione, approfittando del rallentamento del veicolo dovuto al sopraggiungere di altri veicoli in senso opposto di marcia, è riuscito ad aprire la portiera del furgone e dopo essere entrato parzialmente nella cabina ha sfilato le chiavi dal quadro di accensione e ne ha fermato la corsa. Durante la rapina, il proprietario del mezzo, sentito circa la dinamica dei fatti, per evitare la sottrazione dello stesso, è stato fortemente strattonato dal rapinatore ed ha riportato varie ferite ed escoriazioni al braccio ed al gomito. Per quanto evidenziato, un soggetto è stato tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore, è stato condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio di convalida.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Salerno/articolo/183160f989e2ec91b985228739