Cooperazione. The Last20, moglie Attanasio: Ponte gesto d’amore Seddiki: “Ringrazio Reggio Calabria”

(DIRE) Reggio Calabria, 22 Lug. – “Oggi sono passati cinque mesi dal quel tragico 22 Febbraio 2021, un giorno tragico per la nostra Patria, l’Italia ha perso due servitori dello Stato che erano al fianco di Mustapha Milambo. Oggi li onoriamo tramite un ponte che significa tanto, è il simbolo della comunicazione, dell’attraversamento delle difficoltà. Ringrazio Reggio Calabria, il suo sindaco e il vicesindaco e tutte le autorità che hanno approvato questa decisione”. Così la moglie dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, Zakia Seddiki, oggi a Reggio Calabria all’inaugurazione del ponte del waterfront, in apertura de The Last20 in fase di svolgimento in città. “Oggi Luca Attanasio, come ambasciatore, e Vittorio Iacovacci, come carabiniere, sono stati onorati ma non sono i soli. Lo sono state ogni famiglia, gli amici, ogni italiano che ama il suo paese, ma anche il corpo diplomatico e l’Arma dei carabinieri. E’ un gesto molto grande, d’amore”. “Quel ponte significa tanto: è simbolo della comunicazione e significherà attraversare le difficoltà”. (Dire) 14:00 22-07-21