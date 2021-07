Faenza (Ra): Polizia arresta 20enne, che poi viene condannato ed espulso

La Polizia di Stato ha arrestato un 20enne, cittadino albanese, perché espulso dal territorio dello Stato, vi ha fatto ritorno senza autorizzazione. Nella prima serata di sabato 17 Luglio scorso, in via F.lli Bandiera, una Volante del Commissariato di Faenza ha proceduto al controllo di un’auto con tre persone a bordo.

Dagli accertamenti è emerso che uno dei passeggeri, un 20enne cittadino albanese, noto alle forze dell’ordine, si trovava illegalmente in Italia. Infatti, il giovane, destinatario di un provvedimento di espulsione, il 30 Aprile scorso era stato imbarcato su un volo in partenza da Roma Fiumicino per Tirana. Pertanto, il 20enne è stato arrestato e l’Autorità Giudiziaria di Ravenna, informata dei fatti, ne ha disposto il trattenimento presso le camere di sicurezza del Commissariato in attesa dell’udienza per direttissima.

Lunedì il Tribunale di Ravenna ha condannato lo straniero a otto mesi di reclusione e a suo carico il Questore di Ravenna ha emesso un nuovo provvedimento di espulsione, che ha ricevuto il nulla osta dall’Autorità Giudiziaria. Perciò, nel pomeriggio di ieri, il giovane è stato imbarcato a Roma Fiumicino su un volo diretto in Albania. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Ravenna/articolo/200960f91185e5cb2952842371