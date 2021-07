Reggio Calabria. Incidente stradale in Via Reggio Campi, intervenuti anche i Vigili del Fuoco

23.30 – Incidente qualche ora fa in Via Reggio Campi, a Reggio Calabria, sulla strada che porta alla Chiesa di San Paolo. Un uomo di circa 70 anni, alla guida della sua auto, per motivi ancora in via d’accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo ribaltandosi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti: la Polizia di Stato ed il 118. Nel sinistro, è stata coinvolta anche un’altra autovettura. Una delle automobili avrebbe urtato anche una condotta del gas, circostanza questa, che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza della zona al fine di scongiurare ogni pericolo. L’incidente ha fatto registrare un ferito.

S.P.