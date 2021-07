Rovigo. Prima tenta di vendere della droga poi, armato di pistola, rapina un minorenne: subito individuato e arrestato da Polizia e Carabinieri

La Polizia di Stato e i Carabinieri di Rovigo hanno arrestato l’altra sera un pericoloso malvivente di origine nigeriana che ha prima offerto della marijuana a tre minorenni e poi, arma in pugno ha rapinato l’orologio ad uno di loro. Tutto è successo intorno alle ore 23 di lunedì sera 19 luglio tra la piazza Matteotti e i giardini delle “Torri”. Tre minorenni sono stati avvicinati da un uomo di origine africana che ha tentato loro di vendere della marijuana che occultava all’interno di uno zaino. Al rifiuto dei giovani, l’uomo ha estratto dallo zaino una pistola e l’ha puntata ad uno dei minori facendosi consegnare l’orologio che aveva al polso. Nel frattempo altri quattro ragazzi si sono avvicinati probabilmente attirati dal parapiglia del momento ma il malvivente ancora con la pistola in pugno l’ha “scarrellata” facendosi così ancora più minaccioso. I giovani impauriti sono fuggiti e hanno chiamato la Polizia che, prontamente intervenuta unitamente ad una “Gazzella” dei Carabinieri, hanno subito individuato il rapinatore e lo hanno tratto in arresto.

Con sé il malvivente aveva ancora lo zaino dove all’interno occultava un sacchetto contenente circa un etto di marijuana già suddivisa in dosi, oltre a due proiettili inesplosi per pistola a salve. Dalla successiva perquisizione personale è stato rinvenuto l’orologio, riconosciuto come proprio dalla vittima. Al momento della pistola non c’era traccia, ma grazie all’intuito e la professionalità dei poliziotti e dei carabinieri intervenuti è stata poi ritrovata nascosta tra la vegetazione dei giardini delle “torri” e opportunamente sequestrata. La pistola è stata riconosciuta dalla vittima e pur trattandosi di una “scacciacani”, soprattutto di notte, può essere facilmente scambiata per un’arma vera, così come è avvenuto lunedì sera.

Al momento dell’arresto M.S. di anni 39 di origine Nigeriana, ha pure opposto resistenza agli agenti e quindi dovrà rispondere, oltre che di rapina aggravata dall’uso delle armi, offerta in vendita e possesso di sostanza stupefacente, anche di resistenza a P.U. M.S., senza fissa dimora, irregolare sul territorio dello Stato, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, la P.A., la persona e stupefacenti, era stato arrestato dalla Polizia di Rovigo in flagranza di reato, anche l’11 giugno u.s. all’interno del parco “Maddalena” mentre stava cedendo sostanza stupefacente. Dopo le formalità, su disposizione del P.M., M.S. è stato associato alla Casa Circondariale di Rovigo. Questa mattina innanzi al GIP del Tribunale di Rovigo si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto. Il GIP Dott. Belvederi ha convalidato l’arresto, e su richiesta del P.M. Dott.ssa M. Rizzo, ha emesso la custodia cautelare in carcere.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Rovigo/articolo/66460f98b24a4a36939266528