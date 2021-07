Governo. Mattarella: Se dl con gravi anomalie, valuterò rinvio alle Camere

(DIRE) Roma, 23 Lug. – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella lettera inviata ai presidenti di Camera e Senato, e al presidente del consiglio dei ministri, ricorda che valutera’ “l’eventuale ricorso alla facoltà prevista dall’articolo 74 della Costituzione nei confronti di leggi di conversione di decreti-legge caratterizzati da gravi anomalie che mi venissero sottoposti. Anche tenendo conto che il rinvio alle Camere di un disegno di legge di conversione porrebbe in termini del tutto peculiari – alla luce della stessa giurisprudenza della Corte costituzionale – il tema dell’esercizio del potere di reiterazione, come evocato in una lettera del 22 febbraio 2011 del Presidente Napolitano”. Mattarella auspica “che queste considerazioni e questi rilievi siano oggetto di approfondimento e di riflessione nell’ambito del Parlamento e del Governo”. (Rai/ Dire) 17:00 23-07-21