Lunedì a Palazzo San Giorgio la sottoscrizione dei contratti per la gestione dei siti archeologici reggini. Si terrà lunedì 26 Luglio ore 10:00, presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa relativa alla sottoscrizione del contratto per la gestione dei siti archeologici della Città di Reggio Calabria. Nell’occasione, i rappresentanti dell’amministrazione comunale incontreranno le associazioni vincitrici del bando per la gestione.

Saranno presenti il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore alla Cultura Rosanna Scopelliti, la dirigente settore cultura Loredana Pace, il funzionario responsabile settore cultura Daniela Neri e il responsabile aree archeologiche Pasquale Borrello.