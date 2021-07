In base al bollettino diffuso dalla Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono cinque i decessi per covid-19 a fronte di 5.140 nuovi casi di contagio in tutto il Paese e 36 ricoveri. Il tasso positività è in ascesa, oggi è al 2%. Il dato che preoccupa di più è quello relativo alle 17 unità in più nelle terapie intensive causati dall’aggravamento dell’infezione causata dal covid-19.

