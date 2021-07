Torino: latitante in compagnia della fidanzata, lascia la porta aperta per il caldo afoso

Arrestato dalla Polizia di Stato

Da poche ore era stato emesso dal Tribunale Ordinario di Torino l’ordine di esecuzione per la carcerazione nei suoi confronti, per l’espiazione di 1 anni e 4 mesi di carcere per reati di natura sessuale. L’uomo, un quarantenne residente in Torino, si era però trasferito nella provincia da qualche mese e così non era più reperibile al vecchio indirizzo. I poliziotti dell’Ufficio del Comm.to Barriera Nizza preposto al controllo dei soggetti colpiti da misure di prevenzione, sicurezza e cautelari, al termine di una attività infoinvestigativa che si è avvalsa della consultazione di diverse banche date, anche della Regione Piemonte, lo ha rintracciato lo scorso sabato in un paesino della provincia. I poliziotti riscontravano l’assenza sul citofono dello stabile del cognome del ricercato ma riuscivano ad accedere ugualmente nel condominio. Una volta giunti all’ultimo piano, di fronte a quello che con ogni probabilità era l’alloggio della persona da arrestare, trovavano la porta d’ingresso socchiusa; nessuno rispondeva agli agenti, né si udivano rumori provenire dall’interno. Entrando con estrema cautela, i poliziotti hanno sorpreso il ricercato addormentato sul divano insieme alla fidanzata. L’uomo è stato condotto in Comm.to ed arrestato in esecuzione dell’ordine di carcerazione.