Ferrara, anziano in difficoltà aiutato dagli uomini della Polizia di Stato

Nel pomeriggio di ieri giungeva alla Centrale Operativa della Questura, una richiesta di aiuto da parte di un uomo in difficoltà, che riferiva di essere anziano e affamato. Ai poliziotti giunti in suo aiuto, rappresentava di mangiare un solo pasto al giorno e di non avere scorte di cibo nella sua disponibilità; in effetti all’interno del frigo vi erano solo due pomodori. A questo punto, dopo avere allertato i servizi competenti, i poliziotti si attivavano per fornire generi di prima necessità che venivano portati direttamente a casa.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Ferrara/articolo/240160fd3e49ad63d210132598