Incendi. Sardegna: Protezione Civile, 7 canadeir al lavoro

(DIRE) Roma, 25 Lug. – “Prosegue senza sosta l’impegno nella lotta agli incendi boschivi da parte dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile. Nella giornata di oggi i roghi stanno colpendo principalmente il Sud. Massimo impegno e attenzione sono assicurati in Sardegna e in particolare nell’Oristanese, dove al momento sono al lavoro 7 Canadair della flotta nazionale. Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, nella mattinata ha sentito il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, al quale ha offerto ulteriore supporto da parte del Servizio nazionale di protezione civile per superare le difficoltà di queste ore”. E’ quanto si legge in una nota della Protezione civile. (Lum/ Dire) 13:03 25-07-21