Isole Eolie, Stromboli: 14 positivi al covid, 7 sono turisti milanesi

C’è una certa preoccupazione per il focolaio che si è scoperto a Stromboli, nelle Isole Eolie, dove ci sono 14 persone che sarebbero positive al covid-19. Delle suddette 7 sono dei turisti milanesi in vacanza in zona, già in isolamento. Adesso si stanno cercando di rintracciare i contatti avuti dai positivi per effettuare i tamponi ed organizzar le eventuali quarantene. La situazione è sotto controllo e non si vuole mettere a rischio la stagione turistica estiva ben iniziata. I vacanzieri ed i residenti stanno chiedendo di essere sottoposti a tampone sia all’Usca che alla guardia medica. Un soggetto positivo al covid è stato anche riscontrato a Salina dove altre dieci persone sono finite in quarantena. Le istituzioni locali invitano al buonsenso nel vivere gli spazi comuni.