(DIRE) Roma, 25 Luglio – Un vasto incendio si è propagato in serata in via Tiburtina, all’altezza dell’Albuccione, tra Setteville e Tivoli. A prendere fuoco sono state le sterpaglie e la vegetazione a bordo strada. Con il forte vento di queste ore le fiamme si sono sviluppate velocemente e stanno interessando un’area molto ampia. Sul posto i Vigili del Fuoco. (Buc/ Dire) 21:54 25-07-21