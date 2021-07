Coronavirus, Malesia: superato milione di contagi, medici in sciopero

09:19 – Il Coronavirus continua a mietere vittime in Malesia, fortemente colpita da nuove ondate che hanno spinto gli operatori sanitari a dure giornate lavorative. Oggi il Parlamento del Paese si riunirà, scrive AL-JAZEERA, “dopo una pausa di mesi e un blocco durante il quale casi e decessi sono solo peggiorati“. A Gennaio la Malesia aveva dichiarando lo “Stato di Emergenza” giungendo al “breaking point”, in cui sono stati sospesi il Parlamento e le legislature statali. Purtroppo i casi sono aumentati portando il Paese a 1.013.438 casi di contagio dall’inizio della Pandemia e 7.994 decessi, di cui 94 solo nella giornata di ieri. La situazione sanitaria del Paese è al limite, infatti gli ospedali sono sovraffollati, i corpi deceduti non sono stati totalmente smaltiti, per compiere test e vaccini è necessario aspettare molte ore di lunghe file non sicure e i luoghi disposti dal Governo per la quarantena sono affollati e antigienici. Il Parlamento si riunirà in una sessione speciale entro questa settimana per valutare un nuovo “piano di ripresa nazionale” scrive AL-JAZEERA. Intanto però gli operatori sanitari e i medici, dopo scioperi e dispute, si apprestano a lasciare il lavoro per retribuzione e condizioni non adeguate. La Malesia tuttavia ha una carenza di medici, per tanto dal 2016 sono stati assunti medici a contratto, “una misura tampone per garantire che i medici, tenuti a lavorare per i primi cinque anni nel servizio pubblico, potessero ottenere posizioni lavorative più rapidamente“. (cit. AL-JAZEERA)