Covid. Da ieri 3.117 positivi su 88mila test, positività al 3,5%, 22 decessi

(DIRE) Roma, 26 Lug. – Sono 3.117 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia a fronte di 88.247 test, per un tasso di positività del 3,5%. Ieri erano stati registrati 4.743 nuovi casi su 176.653 test per un tasso di positività del 2,7%. Sono 182 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 4 più di ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 1.512, +120 rispetto a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore in Italia ci sono state 22 vittime per coronavirus. Ieri i decessi erano stati 7. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus della Protezione Civile e del ministero della Salute.