Covid, USA. Fauci: “il Paese va nella direzione sbagliata”. Biden non ha mantenuto la promessa..

Il virologo americano Anthony Fauci si lamenta e lancia un monito importante al suo Paese: “Gli USA vanno nella direzione sbagliata”, avvertendo del rischio di una pandemia tra i non vaccinati. Gli Stati Uniti non hanno raggiunto l’immunità promessa da Biden in campagna elettorale, anzi sono molto distanti da quel risultato che era stato indicato come obiettivo entro il 4 Luglio 2021, poi necessariamente posticipato… Secondo Fauci, osservando la curva di crescita dei contagi, si evince che avvengono tra chi non si è vaccinato contro il covid-19. Gli Stati degli USA hanno un approccio molto differente relativamente al contenimento della pandemia da virus covid. L’elevata contagiosità della variante Delta (indiana) preoccupa per le ripercussioni nella popolazione più fragile. Gli USA stanno valutando nuovamente la possibilità di tornare ad utilizzare la mascherina in pubblico anche per i vaccinati.

