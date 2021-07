Effetto Coronavirus, Indonesia: no vaccini per 800.000 bambini per chiusura scuole

09:47 – A seguito dell’emergenza di Coronavirus, i bambini sono stati costretti a seguire le lezioni da casa online. La mancanza della scuola in Indonesia ha avuto un grave effetto sulla popolazione locale, infatti i bambini non hanno ricevuto le vaccinazioni di routine quali “la poliomielite, la parotite e l’epatite B“, scrive AL-JAZEERA, che venivano distribuite gratuitamente nelle scuole. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’UNICEF hanno stimato che circa 800.000 bambini non hanno ricevuto le vaccinazioni di routine, “un aumento del 40% rispetto all’anno precedente“. Tale situazione porterà ad un aumento delle malattie infettive in Indonesia, la quale sta già lottando con i crescenti casi di Coronavirus, in particolare tra i bambini. (cit. AL-JAZEERA)

SM