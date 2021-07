Novara, tragico incidente sulla provinciale tra Lomellina e Vespolate

Questa mattina intorno alle 7:30, una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale, supportata da l’autogrù, è intervenuta sulla strada provinciale 84, nel tratto tra Vespolate e Robbio Lomellina, per un incidente stradale. Un’autovettura era finita capovolta in un fossato e il conducente era rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. I Vigili del Fuoco si sono immediatamente messi all’opera ma non hanno potuto far altro che estrarre il corpo senza vita dell’uomo alla guida. I Vigili del Fuoco hanno poi messo in sicurezza la vettura. Sul posto presente anche il personale del 118 e i Carabinieri di Vespolate per i rilievi del caso.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=73866