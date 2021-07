Nuoro, un’auto si scontra contro un autocarro. Feriti due ragazzi spagnoli

Per cause in corso di accertamento un’autovettura con due ragazzi di nazionalità spagnola a bordo è andata in collisione frontale con un autocarro. L’incidente è avvenuto al Km 7 della S.P. 46. I due ragazzi, rimasti contusi nello scontro, sono stati trasportati all’ospedale di Nuoro per accertamenti. L’autista del camion invece non ha subito conseguenze. Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco della sede centrale che ha collaborato col personale sanitario nell’assistenza ai feriti e ha messo in sicurezza l’area dell’incidente. Sul posto anche i Carabinieri di Dorgali.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=73863