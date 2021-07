Tokyo 2020. Arriva tempesta tropicale, confermate gare di domani

(DIRE) Tokyo, 26 Lug. – Prima pioggia sui Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Nella tarda serata sta facendo lentamente il suo arrivo sulle coste giapponesi la tempesta tropicale Nepartak, attesa nel pomeriggio di domani con rovesci intensi e forte raffiche di vento. Dopo la riprogrammazione di alcune gare del canottaggio e del tiro con l’arco, nonché dell’anticipo a mercoledì delle finali di surf, il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 sta lavorando con il Cio, le Federazioni internazionali e gli altri stakeholder coinvolti per assicurare, in caso di necessità, che siano attivate tutte le risposte a qualsiasi condizione meteorologica avversa. Al momento, fanno sapere gli organizzatori, non è prevista alcuna modifica del programma per nessuno degli altri eventi che si terranno domani, ma “continueremo a monitorare le ultime informazioni meteorologiche per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte nei Giochi”. Verranno dunque fornite nel modo più rapido possibile eventuali notizie su modifiche al programma delle competizioni, in particolare per gli eventi che si terranno con gli spettatori (le gare sono comunque a porte chiuse nella metropoli di Tokyo). (Ekp/ Dire) 18:25 26-07-21